Kafein bağımlılığı nasıl bırakılır? Kafein bağımlılığı bırakma teknikleri

Kafein bağımlılığı günümüzde pek çok insanda görülen bir durum hâline gelmiştir. Bilhassa sabahları kahve içmeden güne başlayamayanlar ve kahvaltı sonrası mutlaka kahve tüketme alışkanlığı olanlar başlıca risk altında olan kişilerdir. Bununla beraber yoğun iş temposuna sahip kişiler gün boyunca birden fazla kahve veya çay içme ihtiyacı hissedebilir. Bu durum vücudun kafeine karşı geliştirdiği bağımlılığın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Aşırı miktarda kafein alan kişiler kafein bağımlılığını nasıl bırakacaklarını araştırırlar.

Kafein bağımlılığı nasıl bırakılır?

Kafein vücutta dopamin adı verilen kimyasalın salınımını tetikler. Dopamin ise kişiye iyi hissettiren, enerji ve motivasyon sağlayan bir nörotransmitterdir. Beyinde dopamin miktarı arttıkça ödül sistemi devreye girer. Bu nedenle kişi kafeinli içecekler tükettikçe kendini daha iyi ve enerjik hissetmeye başlar.

Kafein tüketildiğinde yaşanılan rahatlama ve canlılık hissi tekrar tekrar deneyimlemek istenebilir. Bu da zamanla kafein bağımlılığının oluşmasına neden olur. Zira kişi günlük enerji ihtiyacını kafeinle karşılamaya yönelir. Kafein bağımlılığının belirtileri ise şu şekilde sıralanır:

Baş ağrısı

Düşünme konusunda yavaşlama

Hafızada yavaşlama

Sinirlilik halinin meydana gelmesi

Halsizlik

Yorgunluk

Konsantrasyon eksikliği

Odaklanma sorunları

Dikkatsizlik

Mutsuzluk ve kişinin kendini tedirgin hissetmesi

Kafein bağımlılığından kurtulmak aslında kolay yöntemler olarak bilinse de irade gerektiren bir süreçtir. Kafein bağımlılığı tedavisinde medikal bir sürece gerek duyulmaz. Bu belirtilerin çoğunu yaşayan kişiler için kafein bağımlılığı bırakma teknikleri şu şekilde açıklanabilir:

1. Tükettiğiniz gıdalara ve içeceklere dikkat edin

Bilinenin aksine kafein sadece kahve veya çayda bulunmaz. Kafeinin bulunduğu besinler arasında çikolata, enerji içecekleri, gazlı içecekler ve bazı tatlılar yer alır. Bu nedenle beslenme programına dikkat etmek isteyen kişilerin ürün içeriklerini kontrol etmeleri gerekir. Bu sayede kafein içeren ürünlerden uzak durabilirler.

2. Kafein tüketimini aşamalı olarak azaltın

Kafein bağımlılığı yaşarken bir anda kesildiğinde yoksunluk belirtilerine yol açabilir. Bu nedenle kafeini yavaş bir şekilde bırakmak daha etkili ve rahatlatıcı olacaktır. Örneğin her gün içtiğiniz kahveyi biraz daha küçük fincanlarla sınırlayabilirsiniz. Bununla beraber gün içerisinde bir fincan daha az kahve tüketebilirsiniz. Bu sayede zamanla vücudunuzun aldığınız kafein miktarına alışmasını sağlayabilirsiniz.

3. Kafeine alternatifler bulun

Kafeinli içecekleri tamamen bırakmak oldukça zorlu bir süreçtir. Bu yüzden alternatif içecekler tercih etmek faydalı olacaktır. Kahveyi kafeinsiz versiyonlarıyla değiştirebilir ya da kahve yerine bitki çayları tercih edebilirsiniz. Bu yöntem kafeini bırakma sürecinde sağlıklı alışkanlıklar edinmeye yardımcı olur.

4. Ağrı kesicilerin içeriğine dikkat edin

Günümüzde bazı ağrı kesici ilaçların da kafein içerdiği bilinmektedir. Bu madde ilaçların bir an önce etki etmesini sağlar. Eğer düzenli olarak ağrı kesici kullanıyorsanız ilaç içeriklerini kontrol etmeniz gerekir. Kafein içeren ağrı kesiciler bağımlılığınızı artırabilir ya da yoksunluk belirtilerini etkileyebilir. Bu durumda uzman bir hekime danışarak kafeinsiz ağrı kesiciler istemelisiniz.