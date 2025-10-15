HABER

Kafenin işletme müdürüne AVM otoparkında silahlı saldırı: Ağır yaralandı

Bursa'da bir AVM’de kafenin işletme müdürü olarak çalışan Erdem Ç. (29), otomobilini park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Erdem Ç., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Alışveriş merkezinde bir kafede işletme müdürü olarak çalışan Erdem Ç., otomobilini otoparka park ettiği sırasıda aracına bir şüpheli bindi.

ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

İkili arasında tartışma çıkarken, şüpheli belinden çıkardığı tabancasıyla ateş açmaya başladı. Erdem Ç., vücudunun birçok yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli tabancayı atıp, bir başka otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırılan Erdem Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

silahlı saldırı AVM
