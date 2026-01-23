Kafes dövüşçüsünden İstanbul'da saldırı talimatı! Daltonlar üyesi İntizar Babaniyazov yakalandı

İstanbul'da Daltonlar adına bazı silahlı saldırı talimatları verdiği öne sürülen, örgüt adına para istediği ifade edilen Türkmenistan uyruklu kafes dövüşçüsü İntizar Babaniyazov yakalandı.

AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız döneminde silahlı çetelerle kararlı bir mücadele yürüterek yıldırıcı operasyonlar düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; yeni nesil suç örgütlerine yönelik önemli bir operasyon daha yaptı. "Daltonlar" suç örgütü üyesi "Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da yakalandı ve ülkemize getirildi.

MALTEPE'DE CEZAEVİNDE

Türkmenistan uyruklu olan ve profesyonel kafes dövüşçülüğü yapan İntizar Babaniyazov, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne yerleştirildi.

ÖRGÜT ADINA PARA İSTEDİ

İntizar Babaniyazov'un, Daltonlar suç örgütünün yeni hedefi olan ve örgütlenmeler başlattığı "yurt dışı yapılanmaları" kapsamında görüntülü ve sesli aramalar yaparak insanlardan tehditle Daltonlar suç örgütünün adına paralar isteyen üyelerin arasında yer aldığı ifade ediliyor.

SİLAHLI SALDIRI TALİMATI

"Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov'un İstanbul'da Daltonlar Suç Örgütü adına düzenlenen bazı silahlı saldırıların talimatını veren isim olduğu da öne sürülüyor.