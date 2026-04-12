Kağıthane’de 5 katlı iş hanında yangın

Kağıthane’de bulunan 5 katlı iş hanındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Katip Sokak’ta bulunan 5 katlı iş hanının -1’inci katındaki tekstil atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, duman tahliyesi başlatıldı. Uzun süren duman tahliyesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşçi servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 10 yaralıİşçi servisi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 10 yaralı
Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktıTrump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

