Kağıthane’de 5 katlı iş hanında yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Katip Sokak’ta bulunan 5 katlı iş hanının -1’inci katındaki tekstil atölyesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, duman tahliyesi başlatıldı. Uzun süren duman tahliyesinin ardından yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır