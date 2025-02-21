HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kağıthane'de korkutan yangın! "Kovalarla su atarak, alevi içeri sokmadık"

Kağıthane'de korkutan yangın! "Kovalarla su atarak, alevi içeri sokmadık"

21.02.2025 22:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de 7 katlı binanın 6’ncı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Buzlanmadan dolayı kayganlaşan yollarda itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Binanın alevli şekilde yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin yangına ulaşma çalışmaları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kağıthane'de korkutan yangın! "Kovalarla su atarak, alevi içeri sokmadık"

Kağıthane merkez mahallesinde bir binada yangın çıktı. Yangın saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Şafak Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın 6’ncı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ!

Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar bir yandan kovalarla alevlere müdahale ederken, bir yandan da ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

ISTANBUL---KAGITHANEDE-EV-YANGINI--EK-_577747_171079

İKİ BİNA DA BOŞALTILDI!

İtfaiye araçları, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının meydana geldiği bina ile birlikte yangının sıçrama ihtimali bulunan yandaki iki bina da boşaltıldı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanamadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ISTANBUL---KAGITHANEDE-EV-YANGINI--EK-_577745_171079

'KOVALARLA SU ATARAK, ALEVİ İÇERİ SOKMADIK'

Yaşananları anlatan Ahmet Erduran, "Yan komşum kapıma vurdu, 'Yangın var' diye. Ben hemen evimi kontrol ettim. Yalnızdım, çocuklar evde yok, 'Acaba benim ev mi yanıyor' diye düşündüm. Mutfağa baktım, birşey yok. Çocukların ordasına girdiğimde, orada bir alev gördüm. Sonra baktım karşıdaki binadan geliyor. Hemen dışarıya çıktık. Karşı komşunun perdeleri cama geldiği için, perdeleri söktük. Üst kata çıktı. Üst kata da yangın sıçradığı için oradaki perdeleri de söktük. Önce eşyaları çektik. Sonra kovalarla su atarak alevi içeriye sokmadık. Yangın 7'nci kattaydı, 8'inci kattaki komşumuzun da evine sıçradı. Camı eridi, camlar patladı. İçeriye alevler giriyordu. Biz kovalarla müdahale edip sokmamaya çalıştık. İtfaiye geldikten sonra aşağı indik. Bizim binada bildiğim kadarıyla yaralanan yok. Bina da şu an boşaltıldı" dedi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İzmir'de dehşet dolu anlar! Diş hekimini başından vurdu, kanlar içinde videosunu annesine gönderdiİzmir'de dehşet dolu anlar! Diş hekimini başından vurdu, kanlar içinde videosunu annesine gönderdi
Trump'tan Gazze açıklaması: ABD bölgeyi devralacakTrump'tan Gazze açıklaması: ABD bölgeyi devralacak
Anahtar Kelimeler:
yangın Kağıthane alev
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

Hakemler korkuyor! Çok önemli bir hakemimizle konuştum...

Hakemler korkuyor! Çok önemli bir hakemimizle konuştum...

3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı geliyor!

3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı geliyor!

Skandal eylem! Netanyahu bir Filistinlinin evine baskın düzenledi

Skandal eylem! Netanyahu bir Filistinlinin evine baskın düzenledi

Sürpriz gelişme: "Eşim rahatsızlandı" deyip çekildi!

Sürpriz gelişme: "Eşim rahatsızlandı" deyip çekildi!

Trump'tan Gazze açıklaması: ABD bölgeyi devralacak

Trump'tan Gazze açıklaması: ABD bölgeyi devralacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.