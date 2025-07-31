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Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

İstanbul Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti yaşandı. Ferhat O., mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada yumurta çırpan arkadaşı Oktay Barbaros’u (41) bıçakla boğazını kesip öldürdü. Korkunç cinayetin ardından kaçan Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Ferhat O.‘nun marketten yumurta aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

Olay, saat 15.30 sıralarında Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından Barbaros, eve gelen Ferhat O.‘nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı.

Kağıthane de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü 1

O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros’un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Barbaros ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kağıthane de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü 2

YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Ferhat O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Ferhat O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı.

Kağıthane de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü 3

İçeri giren 2 kişi Oktay Barbaros’u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Eve gelen 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kağıthane de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü 4

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Oktay Barbaros’un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer yandan Ferhat O.‘nun marketten yumurta aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kağıthane de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü 5

Kağıthane de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü 6

Kağıthane de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü 7

Kağıthane de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü 8Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kağıthane
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