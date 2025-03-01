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Kağıthane’de fore kazık makinesini çeken halat koptu: 1'i öğrenci 2 kişi yaralandığı kaza kamerada

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.03.2025 10:43
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Kağıthane’de kepçeyle inşaat alanına çekilen yaklaşık 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesinin bağlı olduğu halat koptu. Makine yokuş aşağıya kayarak park halindeki 3 araca çarptı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansırken, 1'i öğrenci 2 kişi yaralandı.

Kağıthane’de fore kazık makinesini çeken halat koptu: 1'i öğrenci 2 kişi yaralandığı kaza kamerada

Olay, 27 Şubat’ta saat 15.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir inşaat alanında yapılacak çalışma için işçiler, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki fore kazık makinesine halat bağlayarak kepçeyle çekmek istedi. Çalışmaların başlamasının ardından kepçe makineyi çekmek için harekete geçti. Makine tam alanın girişine çekildiği sırada halat büyük bir gürültüyle koptu. Operatör Abdülcelil Bakış’ın (46) kontrolünden çıkan makine metrelerce aşağıya kaymaya başladı. Makine kayarken kopan halat iki işçinin yaralanmasına neden oldu.

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3 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA DURDU

Makine ise park halindeki 3 araca çarptıktan sonra yokuşun başında durdu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı tamirci Erdoğan Önder (44) ve öğrenci S.G. (15) ambulanslarla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda operatör Abdülcelil Bakış ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle makinenin çarptığı 34 CAP 439, 34 BYU 38 ve 06 ADP 659 araçlarda ise hasar oluştu. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane halat makine
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