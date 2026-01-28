HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kağıthane’de gece yarısı kalaşnikoflu saldırı! Kameralar saniye saniye o anları kaydetti

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç

İstanbul Kağıthane'de cadde üzerine gelen M.H., yolda yürüyen Sedat İ.'ye kalaşnikofla silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı esnasında yaralanan Sedat İ., yaşanan boğuşmada M. H.'nin elinden kalaşnikofu alarak karşı ateş açtı. Daha sonra araca binerek kaçan M.H., girdiği ters yönde başka araçlara çarptı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanan M.H., gözaltına alındı.

Olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 05.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.(19), yolda yürüdüğü sırada karşısına çıkan S.İ.(40),'ye kalaşnikofla ateş açtı. Saldırıda esnasında yaralanan S.İ., ile M.H., arasında kovalamacanın ardından boğuşma yaşandı. Daha sonra S.İ., tüfeğin kabzasıyla darp edildiği esnada M.H.'nin elinden kalaşnikofu alarak karşı ateş açtı. M.H., bir süre sonra aracına binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Cadde üzerinde yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane’de gece yarısı kalaşnikoflu saldırı! Kameralar saniye saniye o anları kaydetti 1

ARACIN İÇİNDE BULDULAR

Cadde üzerindeki silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada devriyede bulunan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği kaçmaya çalışan aracı takibe aldı. Şüpheli M.H.,'nin kullandığı araç girdiği tünelde önce bir otomobile daha sonra polis otosuna çarparak durdu. Polis ekipleri tarafından yakalanan M.H., üzerindeki tabancayla birlikte gözaltına alındı. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, şüphe üzerine Çetin G., (37) idaresindeki aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrolde, cadde üzerindeki silahlı boğuşmada yaralanan S.İ.'yi gördü. Araçtaki kalaşnikofa ise polis ekipleri tarafından el konuldu.

Kağıthane’de gece yarısı kalaşnikoflu saldırı! Kameralar saniye saniye o anları kaydetti 2

30'DAN FAZLA SİKAH KOVANI

Olay sonrası yaralı S.İ., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.İ.'nin poliste 'uyuşturucu madde kullanmak', 'oto hırsızlığı' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 9 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayın yerinde yaptıkları incelemelerde 30'dan fazla kalaşnikof kovanı bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 19 yaşındaki M.H., birkaç gün önce İstanbul'a geldiğini ifade etti. M.,H.'nin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köy korucusu kazada yaralandıKöy korucusu kazada yaralandı
İstanbul Emniyeti göz açtırmadı!İstanbul Emniyeti göz açtırmadı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kağıthane kalaşnikof
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Trump gözünü dikti, açık açık tehdit etti: Yakında çökecek!

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

7 PAOK'lu taraftar hayatını kaybetti! İntihar gibi kaza...

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Program tutmadı kriz çıktı! İşine son verildi

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı

Altın rekora devam ediyor: Bir eşik daha aşıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.