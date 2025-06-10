Kağıthane'de iş yerine el bombalı saldırı! Emniyet görüntülerini paylaştı: 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de iş yerine bomba atılmasıyla ilgili İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon düzenledi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İş yerine el bombası atılma anı görüntüleri emniyet tarafından paylaşıldı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli dahil 9 kişi tutuklandı. 4 Haziran'da gerçekleştirilen olayda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 90 gram da uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerine atılan el bombasıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; olayı gerçekleştiren 2 şüpheli şahsın motosiklet ile kaçtıkları tespit edildi.

04.06.2025 tarihinde düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 90 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 9 şüpheli şahıs tutuklandı.