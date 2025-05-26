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Kağıthane'de kanlı pusu! Kurşun yağdırdıkları araçtaki sürücü hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan İsmet Göksal'a (28) geçtiği sokak üzerinde pusu kurularak silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda merminin ateşlendiği olayda vücudunun birçok yerinden vurulan Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Kağıthane'de kanlı pusu! Kurşun yağdırdıkları araçtaki sürücü hayatını kaybetti

Olay saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisine ait aracıyla seyir halinde olan İsmet Göksal'a, sokak üzerinde bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

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KURŞUN YAĞDIRDILAR

Kurşunların hedefi olan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı.

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Kaza yapan aracın yanına giden 2 saldırgan, ellerindeki silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı
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