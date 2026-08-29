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Kağıthane’de kum yüklü hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi

İstanbul Kağıthane’de hafriyat kamyonunun dorsesi yola devrildi. Dorsede bulunan kum yola saçılırken, park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Kağıthane’de kum yüklü hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum yüklü hafriyat kamyonu, inşaat çalışmaları esnasında kum dökerken dorsesi yola devrildi.

KUM YÜKLÜ HAFRİYAT KAMYON KAZA YAPTI

Kamyonun devrilmesi sonucu kum yola saçılırken, park halinde bulunan bir araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bulunmadığı öğrenildi. Devrilen kamyon ekiplerin çalışması sonucunda kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane kaza
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