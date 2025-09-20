Kağıthane'de oto bakım servisinde yangın çıktı

Kağıthane'de 4 katlı bir oto bakım tamir servisinde yangın çıktı. Olay, saat 15.00 sıralarında gerçekleşti.

Yangın, İmrahor Caddesi üzerindeki servisin 2. katında başladı. Sebebi henüz belirlenemedi. Özelikle boya ve cila atölyesinde alevler yükseldi.

Yangın, büyük paniğe neden oldu. İşçiler, kendi çabalarıyla servis dışına çıktı. İhbar yapıldıktan sonra itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gönderildi.

İtfaiye ekipleri, yangını hızlıca kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, 3 işçinin duman etkilendiğini tespit etti.

Dumandan etkilenen işçiler, hemen hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Yangın nedeniyle oto bakım servisinde maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

