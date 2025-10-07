Kağıthane'de su kesintisi alarmı: İSKİ'den açıklama geldi

İstanbul'un önemli ilçelerinden Kağıthane'de yaşayan vatandaşlar, su kesintisiyle karşı karşıya. İSKİ, kesintinin nedenini ve suların ne zaman geleceğini açıkladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün Kağıthane ilçesinde planlı bir su kesintisi yaşandığını duyurdu. Birçok mahallede etkili olan kesintinin nedeni, ana şebeke hattında meydana gelen arıza olarak belirtildi. İSKİ ekipleri, arızayı gidermek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kağıthane'de yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren suların kesilmesiyle zor durumda kaldı. Özellikle yüksek katlarda oturan ve su depoları olmayan vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. İSKİ'nin çağrı merkezine çok sayıda şikayet telefonu geldiği öğrenildi.

İSKİ yetkilileri, arızanın boyutunun beklenenden büyük olduğunu ancak ekiplerin aralıksız çalıştığını ve en kısa sürede suyun verilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. Yapılan açıklamada, kesintiden etkilenen mahalleler ve suların verilme saati hakkında detaylı bilgi verildi.

"Değerli Kağıthaneli vatandaşlarımız, ilçemizde yaşanan su kesintisi nedeniyle yaşadığınız mağduriyetin farkındayız. Ekiplerimiz, ana şebeke hattında meydana gelen arızayı en kısa sürede gidermek için aralıksız çalışmaktadır. Arızanın boyutu beklenenden büyük olmasına rağmen, tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. Kesintiden etkilenen mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sabrı ve anlayışı için teşekkür ederiz. Suların verilme saatine ilişkin güncel bilgileri, İSKİ'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz," şeklinde bir açıklama yapıldı.

İSKİ, ayrıca kesintinin uzun sürmesi durumunda, belirlenen noktalara tankerlerle su takviyesi yapılacağını da duyurdu. Vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Kesintiden etkilenen mahallelerdeki muhtarlar da, İSKİ ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve vatandaşları bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kağıthane'de yaşanan su kesintisi, İSKİ ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede giderilmesi bekleniyor. Vatandaşların, İSKİ'nin resmi kanallarından yapılacak duyuruları takip etmeleri ve su kullanımında tasarruflu olmaları önem taşıyor. İSKİ, benzer durumların yaşanmaması için şebeke hatlarında düzenli bakım ve onarım çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.