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Kağıthane’de yokuştan kayan araç kaza yaptı: 4 araçta maddi hasar oluştu

Kağıthane’de park halinde bulunan otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yokuştan kaydı. Kayan aracın 3 araca çarptığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kağıthane’de yokuştan kayan araç kaza yaptı: 4 araçta maddi hasar oluştu

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi Yağmur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerine park edilen 34 EV 7047 plakalı araç yokuştan kaydı. Kayan araç önce kamyonete daha sonra 2 otomobile çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler tutanak tutarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazaya karışan 4 araçta ise hasar meydana geldi. Aracın sürücüsünün kaza sonrasında kaldırımda üzgün şekilde oturduğu anlar ise kameralara yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kağıthane’de yokuştan kayan araç kaza yaptı: 4 araçta maddi hasar oluştu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane
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