Kağıthane'den Eyüpsultan'a İstanbul’dan renkli görüntüler: Karda çiğ köfte yapanı da oldu köpeğine kayak yaptıranı da…

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, şehrin sokaklarını bembeyaz kaplarken, vatandaşlar da bu beyaz örtüyle hem eğlenceli anlar yaşadılar. Kağıthane’den Eyüpsultan’a kadar farklı semtlerde yaşanan kar eğlenceleri, şehrin karlı atmosferine renk kattı. Bir kadın, köpeğine tepsiyle kayak yaptırarak sosyal medyada viral olurken, Eyüpsultan’da bir kişi karla doldurduğu tepsisini çiğ köfte yapmak için kullandı. Kağıthane’de ise polis aracını çeviren bir grup, güvenlik güçleriyle halay çekti. Bu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

KÖPEĞİNİ TEPSİYLE KAYDIRDI

Kağıthane Hamidiye Mahallesinde dikkat çeken görüntüler arasında, bir kadının köpeğine tepsiyle kayak yaptırması oldu. Karla kaplanmış yokuşta, tepsiye oturtulan köpek adeta kayak yapmanın tadını çıkardı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

ÇOCUKLAR YOKUŞTA KAYARKEN YARALANDI

Kar yağışı sırasında Kağıthane’de eğlencenin dozajı yükseldi. Yokuştan kayan iki çocuk, araca çarparak yaralandı. Bu tehlikeli anlar, çevredeki vatandaşların endişelenmesine neden oldu.

POLİSİ ÇEVİRİP HALAY ÇEKTİLER

Kağıthane’de yoldan geçen polis aracını gören bir grup, aracı çevirerek polislerle birlikte halay çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

KARLI ÇİĞKÖFTE YAPIMI

Eyüpsultan’da ise kar yağışının getirdiği fırsattan farklı bir şekilde faydalanıldı. Bir kişi, karla doldurduğu tepsiye isot serpip, tepside çiğ köfte yapmayı tercih etti. Olay, bölgedeki sakinler tarafından ilgiyle izlendi.

KAĞITHANE'DE ÇATIDA TEHLİKELİ OYUNLAR

Kar yağışının getirdiği eğlencenin yanı sıra, tehlikeli anlar da yaşandı. Kağıthane Şirintepe’de, karlı çatılarda yürümeye çalışan çocuklar, çevredekileri korkuttu. Çatıda kayma riski taşıyan çocuklar, izleyenlerin kalbini ağzına getirdi.

Beşiktaş Akaretler'de ise bir grup caddedeki trafiği kesip eğlendi.

(DHA)