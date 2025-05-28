Kağıthane savaş alanına dönmüştü! Kanlı pusunun sır perdesi aralandı... Husumet iddiası

Kanlı pusu, önceki gün saat 19:30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Aracıyla hareket halinde olan İsmet Göksal'a (28), sokakta pusu kuran 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTILAR

Silahlı saldırı sonrası aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Göksal, yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Aracın kaza yapmasını fırsat bilen saldırganlar aracın yanına giderek kurşun yağdırdı. 2 saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde vücudunun çeşitli yerlerinden yara alan İsmet Göksal, olay yerinde hayatını kaybetti.

İKİ SALDIRGANIN TOPLAMDA 30 SUÇ KAYDI VAR

Olay yerinden kaçan saldırganlar H.A. (31) ve A.B.’yi (17) polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgusunda H.A.’nın 14, A.B.’nin ise 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

HUSUMET İDDİASI

Öte yandan Habertürk'teki habere göre kanlı pusunun sır perdesi de aralanmaya başladı. Saldırganlar ile İsmet Göksal arasında husumet olduğu iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerden H.A'nın (31) Asayiş Şube Müdürlüğü'nde, çocuk şüpheli A.B'nin (17) ise Çocuk Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandı. Aralarında husumet olduğu iddia edilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.