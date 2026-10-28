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‘Kahramanım Mehmetçik ve Vatan’ konulu resim yarışmasında ödüller verildi

Ankara'da, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

‘Kahramanım Mehmetçik ve Vatan’ konulu resim yarışmasında ödüller verildi

MSB ile MEB iş birliğinde, çocukların milli savunma bilincini geliştirmek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) vatan savunmasındaki rolüne ilişkin farkındalıklarını artırmak ve vatan ile bayrak sevgisini sanat yoluyla pekiştirmek amacıyla düzenlenen ‘Kahramanım Mehmetçik ve Vatan’ temalı resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi’nde düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin yanı sıra öğrenciler ve aileleri katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, seçili eserler müze içerisinde oluşturulan alanda sergilendi. Program kapsamında öğrenciler, İmalat-ı Harbiye Müzesi’ni gezdi. Ayrıca mehteran konseri düzenlendi.

‘Kahramanım Mehmetçik ve Vatan’ konulu resim yarışmasında ödüller verildi 1

'MİLLİ SAVUNMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEYİ AMAÇLADIK'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Türk Milleti'nin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin en güçlü teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin köklü tarihi, kahramanlığı ve fedakarlıklarıyla milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "Kahraman Mehmetçiğimiz vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği ve ay yıldızlı bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yapmaktadır. Elbette ki bu şanlı mirasın gelecek nesillere aktarılması, çocuklarımızın tarihini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetişmesi de büyük önem taşımaktadır" dedi.

‘Kahramanım Mehmetçik ve Vatan’ konulu resim yarışmasında ödüller verildi 2

Kavaklıoğlu, bu anlayışla resim yarışmasını düzenlediklerini belirterek, "Bu yarışmayla çocuklarımızın milli savunma bilincini geliştirmeyi, Mehmetçiğimizin vatan savunmasındaki önemini daha iyi anlamalarını sağlamayı ve vatan ile bayrak sevgilerini sanat yoluyla pekiştirmeyi amaçladık. 4 Mayıs’ta ülke genelinde başlattığımız yarışmamıza katılan ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin eserleri okul, ilçe ve il düzeyinde değerlendirildi. Ardından her iki kategoride belirlenen eserler halkımızın beğenisine sunuldu ve yapılan oylama sonucunda dereceye giren öğrencilerimiz belirlendi. Bu güzel vatan atalarımızın büyük fedakarlıklarıyla bizlere emanet edildi. Bu emanete sahip çıkmak, ülkemizi bilimde, sanatta, teknolojide ve her alanda daha ileriye taşımak sizlerin gayretiyle mümkün olacak" diye konuştu.

‘Kahramanım Mehmetçik ve Vatan’ konulu resim yarışmasında ödüller verildi 2

'BİRÇOK FAYDAYI BERABER GETİREN BİR ETKİNLİK'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ise Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli programlarında eğitim alan öğrencilerimizin yaptığı bu resimlerin, bu eserlerin arka planındaki düşünceye bakarak ve o düşünceyi sizinle paylaşarak bunun nasıl bir sonuç ortaya koyduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Basit bir resim yarışması gibi görünen bu etkinliğin çocukların gönül dünyasında, zihinlerinde nasıl bir karşılık bulduğunu, neyi yaşadıklarını ifade etmesi açısından aslında birçok faydayı beraberinde getiren bir etkinlik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Kahramanmaraş
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