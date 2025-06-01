Kahramanmaraş 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 3 Haziran Salı günü, yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor. 4 Haziran Çarşamba günü bol güneş ışığı hakim olacak. 5 Haziran Perşembe günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 35°C'ye kadar çıkabilir. 6 ve 7 Haziran Cuma ve Cumartesi günleri ise çok sıcak hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 36°C ile 37°C arasında değişecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkisiyle su tüketiminin artırılması önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Ayrıca aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, hem konfor hem de sağlık açısından faydalı olacaktır.