Kahramanmaraş 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 4°C arasında değişecek, nem oranı %23 seviyesinde kalacak. 2 Kasım Pazar günü sıcaklık 20°C ile 3°C arasında öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar sağlanacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun giyinmek ve cilt sağlığı için nemlendirici kullanmak önemlidir. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 4°C arasında değişecek. Nem oranı %23 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:55, gün batımı saati ise 17:32 olarak hesaplandı.

2 Kasım Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 20°C ile 3°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. 3 Kasım Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 21°C ile 5°C arasında olacağı öngörülüyor. 4 Kasım Salı günü hava bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 16°C ile 7°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Ayrıca, gün içinde güneş ışığından faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanmak yararlıdır.

Rüzgar hızı 9 km/saat civarında olacak. Bu, hafif bir esinti anlamına gelir. Açık hava etkinlikleri çok rahatsız edici olmayacak. Ancak, rüzgar zaman zaman hızlanabilir. Açık alanlarda dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

Nem oranı %23 civarında. Bu, havanın kuru olduğunu gösteriyor. Cilt kuruluğuna neden olabilir. Nemlendirici kullanmak ve bol su içmek cilt sağlığına yardımcı olur. Kuru hava solunum yollarını etkileyebilir. Astım veya alerji olanların dikkatli olması önemlidir.

Gün doğumu ve batımı saatleri düzenlidir. Açık hava etkinliklerini iyi planlamak önemlidir. Gün ışığından faydalanmak keyifli vakit geçirmenizi sağlar.

1 Kasım 2025 ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun ortam bulunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük kalabilir. Bunun yanı sıra, rüzgarın zaman zaman hızlanması ve havanın kuru olması gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Uygun giyim ve kişisel bakım önlemleri almak sağlıklı bir hafta geçirmenize destek olur.

