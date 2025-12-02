HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 02 Aralık Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 2 Aralık 2025 Salı günü sakin ve ılıman hava koşulları bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 9°C ile 10°C arasında değişecek. Az bulutlu gökyüzü hakim olacak ve nem oranı %44 ile %58 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 5 km/saat ile 9 km/saat arasında kalacak. Hava, açık hava etkinlikleri için uygun görünmekte. Sabah saatlerinde hafif bir ceket almak faydalı olabilir.

Kahramanmaraş 02 Aralık Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş'ta 2 Aralık 2025 Salı günü sakin ve ılıman hava koşulları bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9°C ile 10°C arasında değişecek. Az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Nem oranı %44 ile %58 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat ile 9 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saat 07:30'dur. Gün batımı ise 17:14 olarak bekleniyor.

Üçüncü Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı 8°C civarında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. Dördüncü Aralık Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. Beşinci Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları yine 9°C civarında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve sakin olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya mont bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızı düşük seviyelerde kalacak. Dolayısıyla, hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygun olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Stockholm sendromu' gerginliğinde son perde'Stockholm sendromu' gerginliğinde son perde
O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!O bölgelere kar yağışı ve sağanak yağış uyarısı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.