Kahramanmaraş 02 Aralık Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 2 Aralık 2025 Salı günü sakin ve ılıman hava koşulları bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 9°C ile 10°C arasında değişecek. Az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Nem oranı %44 ile %58 arasında olacak. Rüzgar hızı 5 km/saat ile 9 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saat 07:30'dur. Gün batımı ise 17:14 olarak bekleniyor.

Üçüncü Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı 8°C civarında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. Dördüncü Aralık Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. Beşinci Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları yine 9°C civarında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve sakin olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya mont bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Gün içinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızı düşük seviyelerde kalacak. Dolayısıyla, hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygun olacaktır.