Kahramanmaraş 02 Mayıs Cuma hava durumu: Kahramanmaraş'ta bugün hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlarla kısmen güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Sıcaklık gündüz 21°C, gece 9°C civarında olacak. Yağışlar, özellikle öğle ve akşam saatlerinde yoğunlaşması muhtemeldir.

3 Mayıs Cumartesi günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 22°C, gece 9°C civarında tahmin ediliyor. 4 Mayıs Pazar günü, hava çok bulutlu hale gelecek. Sıcaklık gündüz 23°C, gece 10°C olması öngörülüyor. 5 Mayıs Pazartesi günü, bulutlu ve güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklık gündüz 24°C, gece 14°C civarında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışlar, yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız. Gündüz sıcaklıklar 20°C'nin üzerinde olacağından hafif, rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Gece sıcaklıklar 10°C'nin altına düşebilir. Bu durumda daha kalın giysiler seçmek önemlidir.

Özellikle 2 Mayıs Cuma günü ve takip eden günlerde yağışların yoğun olabileceğini göz önünde bulundurarak açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu kontrol etmeniz önerilir. Planlarınızı gerektiğinde esnek tutmalısınız. Bu şekilde, hava koşullarına uygun hareket ederek sağlığınızı ve çevrenizdekilerin güvenliğini sağlamış olursunuz.