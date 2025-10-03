HABER

Kahramanmaraş 03 Ekim Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 03 Ekim Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta 3 Ekim 2025 Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarına ulaşacak. Gece ise sıcaklık 14°C seviyelerinde olacak. Nem oranı gündüz %23, gece %72 şeklinde tahmin ediliyor. Rüzgar batı-güneybatı yönünden saatte 5.4 km hızında esecek.

4 Ekim Cumartesi günü sıcaklıkların 31°C'ye çıkması bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü sıcaklık 29°C civarında seyredecek. Gündüz hava açık ve güneşli kalacak. Gece sıcaklıkları 16°C ile 17°C arasında değişecek. Gündüz nem oranı %19 ile %29 arasında, gece ise %68 ile %81 arasında tahmin ediliyor. Rüzgarlar batı yönünden esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygundur. Tarım faaliyetleri de bu hava koşullarında rahatça yapılabilir. Ancak yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybı riski artabilir. Ayrıca düşük nem oranları dehidrasyon riskini artırıyor. Bu nedenle yeterli su tüketmeye dikkat etmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, doğrudan güneşten kaçınmak gereklidir.

Rüzgarın batı yönünden esmesi açık alanlarda toz ve alerjenlerin yayılmasına yol açabilir. Bu durum alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Hassas bünyelerin bu saatlerde dışarıda olmamaları önerilmektedir. Koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Su tüketimine dikkat etmek önemlidir. Güneşten korunmak ve alerjenlere karşı önlem almak, sağlıklı bir hafta geçirmek için gereklidir.

hava durumu Kahramanmaraş
