Kahramanmaraş 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Kahramanmaraş, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.
Ufuk Dağ

Kahramanmaraş, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %65 seviyelerine ulaşacak. Rüzgar batıdan saatte 13 km hızla esecek. Bu koşullar, öğle saatlerinde hava sıcaklığının 37°C'ye kadar çıkmasına neden olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklıkların 23°C'ye düşmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günler için benzer hava koşulları tahmin ediliyor. 4 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 31°C, nem oranının %56 ve rüzgar hızının saatte 11 km olması bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü sıcaklıkların 33°C, nemin %46 ve rüzgar hızının saatte 10 km civarında olması öngörülüyor. 6 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığı 33°C, nem %57 ve rüzgar hızı saatte 14 km olacak. 7 Eylül Pazar günü ise sıcaklıklar 33°C, nem %53 ve rüzgar hızı saatte 21 km civarında tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları açık hava etkinlikleri ile tarım faaliyetlerine zorluklar yaratabilir. Yüksek sıcaklıkların olduğu saatlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra açık hava faaliyetlerinden kaçınılması önerilir. Tarım sektöründe çalışanların, bitkilerin su ihtiyacını düzenli kontrol etmeleri önemlidir. Sulama programlarını buna göre ayarlamaları gerekmektedir. Ayrıca, insan sağlığını korumak için bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysilerin giyilmesi faydalıdır. Rüzgar hızlarının artmasıyla birlikte, tarım alanlarında oluşabilecek toz ve partiküllerin solunması riski artmaktadır. Bu nedenle, hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, tarım faaliyetlerinin verimliliğini artıracak ve halk sağlığını koruyacaktır.

