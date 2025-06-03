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Kahramanmaraş 03 Haziran Salı hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 29°C, gece ise 15°C civarında olacak.

Kahramanmaraş 03 Haziran Salı hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bugün, 3 Haziran 2025, Kahramanmaraş'ta hava güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 15°C civarında olacak. Yarın, 4 Haziran Çarşamba, hava yine güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 15°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü, hava 35°C'ye ulaşacak. Parlak güneş ışığı bekleniyor. 6 ve 7 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde sıcaklık sırasıyla 36°C ve 37°C olacak. Hava çok sıcak olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak, vücut ısısının dengede kalmasına katkı sağlar.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları faydalıdır. Evlerde, perdeleri kapalı tutarak ve fan veya klima kullanarak iç mekanların serin tutulması sağlanabilir. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınmak, hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek sindirim sistemini rahatlatır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmamaları önerilir. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Egzersizler sabah veya akşam serin saatlere kaydırılabilir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı korumaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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