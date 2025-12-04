HABER

Kahramanmaraş 04 Aralık Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 4 Aralık 2025 tarihinde parçalı bulutlu bir hava durumu ile karşılaşacak. Gündüz sıcaklıkları 15°C civarında seyrederken, gece 6°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hızı ise 11 km/saat ile 4 km/saat arasında olacak. Takip eden günlerde hava sıcaklıklarının 15°C ile 8°C arasında değişmesi ve hafif yağmur ihtimali doğması öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, günlük aktiviteleri korumak adına önemli.

Kahramanmaraş 04 Aralık Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Ilıman koşulların etkili olacağı tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 15°C civarında olacağı öngörülüyor. Gece sıcaklıkları ise 6°C'ye kadar düşebilir. Nem oranı %38 ile %61 arasında değişecek. Rüzgar hızı 11 km/saat ile 4 km/saat arasında hissedilecek.

5 Aralık Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 8°C arasında değişkenlik gösterecek. 6 Aralık Cumartesi günü ise hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında olacak. 7 Aralık Pazar günü de hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklığının 10°C, gece sıcaklığının 7°C olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalı. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Su geçirmeyen giysiler de kullanılmalı. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlama yapmak sağlık açısından önemlidir. Günlük aktivitelerinizi olumsuz etkilerden koruyabilirsiniz.

hava durumu Kahramanmaraş
