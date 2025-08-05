Kahramanmaraş 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 5 Ağustos 2025 Salı günü açık ve güneşli bir hava bekliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C civarlarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 21°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar batı yönünden hafif esiyor. Nem oranı %29 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 39°C'ye ulaşacak. 7 Ağustos Perşembe günü ise 40°C’yi aşması öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde belirginleşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 22°C ile 25°C arasında değişecek.

Sıcak havalarda, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Evde veya iş yerinde klima veya vantilatör kullanmak, ortamın serin tutulmasını sağlar. Sıcak havalarda ağır yemekler yerine, hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir.

Sıcak hava dalgaları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu yüzden, bu grupların dikkatli olmaları ve gerektiğinde tıbbi yardım almaları önemlidir. Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarına dikkat etmek, olası olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.