Kahramanmaraş 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 5 Ekim 2025 Pazar günü, bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklıkları 30°C civarında olacak.

Bu sıcaklık, bölgenin Ekim ayı havasına uygun. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir gün sunacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava durumu değişiyor. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklıklar 28°C civarında olacak. 7 Ekim Salı'da ise 27°C civarına düşecek. Bu sıcaklıklar, Ekim ayının normal seviyelerine uygun. 8 Ekim Çarşamba günü sağanak yağışlar başlayabilir. 9 Ekim Perşembe günü de yer yer sağanak bekleniyor. Hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir.

Özellikle 8 ve 9 Ekim tarihlerinde yağışların artacağı tahmin ediliyor. Hava koşullarını kontrol etmek önemli. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, esnek olmalısınız. Ayrıca yağışlı günlerde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı. Yanınızda yağmurluk bulundurmak da ıslanmaları önler.

5 Ekim Pazar günü Kahramanmaraş'ta hava açık ve güneşli olacak. Ancak, haftanın ilerleyen günlerinde yağışların artması bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmalısınız. Planlarınızı esnek tutun. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

