Kahramanmaraş 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 5 Eylül 2025 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C civarında olacak. Nem oranı %68. Rüzgar hızı ise saatte 8 km olarak tahmin ediliyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22°C civarına düşecek.

Cumartesi günü, 6 Eylül 2025, hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 21°C civarında olacak. Pazar günü, 7 Eylül 2025, gündüz sıcaklığı 33°C, gece sıcaklığı ise 20°C seviyelerinde seyredecek. Önümüzdeki günlerde nem oranının %60 civarında olması bekleniyor.

Eylül ayı boyunca Kahramanmaraş'ta genellikle sıcak ve güneşli hava koşulları hakimdir. Gündüz ortalama sıcaklıklar 22°C civarındadır. Ay boyunca ortalama 26 güneşli gün yaşanacak. Yağışlı gün sayısı ise 3'tür.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, açık hava etkinliklerini sınırlamak veya kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak çarpması riskine karşı, aşırı sıcak ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Gerekirse serin alanlara sığınılmalıdır. Bu önlemler, sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.