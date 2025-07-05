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Kahramanmaraş 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava ile karşılanacak.

Kahramanmaraş 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %22 ile %56 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 18 km ile 11 km arasında esecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 18°C civarına düşmesi bekleniyor.

Pazar günü, 6 Temmuz 2025, hava sıcaklığının 37°C'ye yükselmesi bekleniyor. Nem oranı %13 ile %54 arasında değişecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 14 km ile 11 km arasında esecek. Pazartesi günü, 7 Temmuz 2025, hava sıcaklığının 38°C'ye ulaşması bekleniyor. Nem oranı %9 ile %42 arasında değişecek. Rüzgar yine kuzey yönünden saatte 18 km ile 7 km arasında esecek.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için dikkat gerektiriyor. Yüksek sıcaklıklar ve dik açıyla gelen güneş ışınları, ultraviyole (UV) ışınlarını artıracak. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Ayrıca, ciltte erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir. Dışarı çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka ve koruyucu giysiler de tercih edilmelidir.

Yüksek sıcaklıklar, vücutta su kaybına neden olabilir. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Baş dönmesi, halsizlik ve konsantrasyon bozukluğu gibi belirtiler görülebilir. Gün boyunca bol su içmek gerekmektedir. Alkollü içeceklerden kaçınmak da faydalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilir. Mümkünse öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır.

Sıcak hava koşulları, trafik güvenliğini de olumsuz etkileyebilir. Yüksek sıcaklıklar, asfaltın yumuşamasına ve yol yüzeyinin bozulmasına neden olabilir. Bu durum, araçların yol tutuşunu azaltarak kazalara yol açabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Lastiklerin hava basıncını düzenli olarak kontrol etmek ve ani frenlemelerden kaçınmak da gereklidir.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini artırabilir. Bu durum, elektrik kesintilerine yol açabilir. Klima ve fan gibi elektrikli cihazların kullanımını minimumda tutmak enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca, evdeki elektronik cihazları kullanılmadığı zamanlarda kapalı tutmak ve gereksiz ışıkları söndürmek de enerji tasarrufuna katkıda bulunur.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Kişisel sağlık ve güvenliği korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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