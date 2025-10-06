HABER

Kahramanmaraş 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli.

Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 6 Ekim Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli. Güneş ışığı bol olacak, sıcaklık ise 28°C olacak. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, gün boyu rahat bir hava sağlayacak. Gün doğumu 06:32'de, gün batımı ise 18:08'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 7 Ekim Salı günü, parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 26°C civarında olacak. 8 Ekim Çarşamba günü, hafif sağanak yağmurların etkili olması bekleniyor. Sıcaklığın ise 22°C civarında olması tahmin ediliyor. 9 Ekim Perşembe günü, gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Bu günlerde sıcaklık 18°C'ye düşecek. 10 Ekim Cuma günü ise, hava daha sıcak olacak. Yüksek sıcaklık 24°C civarına çıkacak, az bulutlu bir gün geçireceğiz.

Bu dönemde hava koşularındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 8 ve 9 Ekim tarihlerinde yağışlı günlerde, uygun yağmurluk ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar sebebiyle giyiminizi kat kat yapmanızda yarar var. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Ani hava değişiklikleri, grip gibi hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinleri tüketmeye özen göstermelisiniz.

