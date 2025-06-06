Kahramanmaraş 06 Haziran Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 6 Haziran 2025 Cuma günü, yazın tipik hava durumu ile karşılaşacak. Gündüz sıcaklıkları 36°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 17°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir etki yapabilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 7 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 38°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 16°C civarında olacak. 8 Haziran Pazar günü de gündüz sıcaklıkları 38°C, gece sıcaklıkları 18°C olacak. 9 ve 10 Haziran Pazartesi ve Salı günlerinde sıcaklıklar 38-39°C aralığında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, Kahramanmaraş'ta yaz aylarında sıkça görülür. Bölge, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 30-40°C arasında değişen sıcaklıklarla tanınır. Hava genellikle kuru olur.

Böylesi sıcak günlerde, öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, güneşten korunmak adına şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek de önerilir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak veya kapalı mekanlarda bulunmak, aşırı ısınmadan korunmaya yardımcı olur.

Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha hassas olduğu unutulmamalıdır. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmak için ek önlemler alması önemlidir. Gerekirse sağlık kuruluşlarına başvurmalıdırlar.

Kahramanmaraş'ta 6-10 Haziran 2025 tarihleri arasında yüksek sıcaklıklar beklenmektedir. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve güvenli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.