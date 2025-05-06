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Kahramanmaraş 06 Mayıs Salı hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 06 Mayıs Salı hava durumu tahminleri açıklandı. Kahramanmaraş'ta hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak.

Kahramanmaraş 06 Mayıs Salı hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Kahramanmaraş'ta 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıklar 25°C civarında, gece sıcaklıkları ise 13°C civarına düşecek. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir hava koşuludur.

7 Mayıs Çarşamba'dan 10 Mayıs Cumartesi'ye kadar hava durumu daha sıcak ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 28°C ile 32°C arasında değişmesi bekleniyor. Gündüzleri sıcaklık 30°C'nin üzerine çıkabilir. Geceleri ise sıcaklık 13°C ile 15°C arasında kalacak. Bu sıcaklıklar, yazın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha yoğun olacağı unutulmamalıdır. Dışarıda vakit geçirirken, güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek ve aşırı sıcaklardan korunmak için hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir.

10 Mayıs Cumartesi günü hava koşullarının daha değişken olabileceği düşünülmektedir. Bu tarihte hava sıcaklıkları 32°C'ye kadar çıkabilir ve gece sıcaklıkları 15°C civarında kalabilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu güncel olarak takip etmek, önemli olacaktır. Gerekirse planlarınızı esnek tutmak da akıllıca bir yaklaşımdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacaktır. Bu dönemde güneşten korunmak ve vücudu nemli tutmak için gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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