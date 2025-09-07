HABER

Kahramanmaraş 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 7 Eylül 2025 Pazar günü, bol güneş ışığı altında sıcak bir gün geçirecek. Gündüz hava sıcaklığı 33°C, gece ise 21°C civarında olacak. Nem oranı %60 seviyelerinde seyredecek.

Ufuk Dağ

Pazartesi günü, 8 Eylül 2025, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 19°C civarında olacak. Salı ve Çarşamba günlerinde, 9 ve 10 Eylül 2025, hava koşulları daha sakinleşecek. Güneşli ve ılıman bir hava öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak, kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak çarpması riskine karşı, aşırı sıcak ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Gerekirse serin alanlara sığınılmalıdır. Bu önlemler, sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için sürpriz olabilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planları gerektiğinde esnek tutmak faydalı olacaktır. Salı ve Çarşamba günlerinde hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar oluşacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Pazartesi günü beklenen yağışlar için hazırlıklı olunmalıdır. Diğer günlerde ise açık hava etkinlikleri için uygun koşullar değerlendirilebilir.

