Kahramanmaraş 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 7-10 Kasım tarihleri arasında hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklık aralığı 8.4°C ile 25°C arasında değişirken, nem oranı %66 ile %79 arasında seyredecek. Rüzgar hızı ise 4.6 km/saat ile 6.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu süreçte kat kat giyinmek, bol su içmek ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak önem arz ediyor. Gün doğumu ve batım saatleri ise her gün değişiklik gösterecek.

Hazar Gönüllü

Kahramanmaraş'ta 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 10.3°C, en yüksek ise 23.7°C arasında değişecek. Nem oranı %79, rüzgar hızı 6.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:02, gün batımı ise 17:26 olarak hesaplanmıştır.

8 Kasım Cumartesi gününde hava durumu yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar en düşük 10.4°C, en yüksek 23°C arasında değişecek. Nem oranı %66, rüzgar hızı 4.6 km/saat öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:05, gün batımı ise 17:27 olarak bekleniyor.

9 Kasım Pazar günü hava durumu yeniden kapalı ve bulutlu olacaktır. Sıcaklık en düşük 8.4°C, en yüksek 25°C arasında değişecek. Nem oranı %66, rüzgar hızı ise 4.6 km/saat tahmin edilmektedir. Gün doğumu 07:05, gün batımı 17:27 saatinde olacak.

10 Kasım Pazartesi günü hava durumu kapalı ve bulutlu sürecek. Sıcaklık en düşük 11.4°C, en yüksek 20.2°C arasında olması bekleniyor. Nem oranı %66, rüzgar hızı 4.6 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:05, gün batımı ise 17:27'de gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilecektir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, terleme ile vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle, gün içinde bol su içmek önemlidir. Nemli ortamlardan uzak durmak da sağlığı korur. Rüzgar hızının düşük olması, hava koşullarını daha sakin kılacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

