Kahramanmaraş 07 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 38°C civarında seyredecek. Nem oranı düşük. Bu, hava sıcaklığının daha yüksek hissedilmesine neden olabilir. Rüzgar hızı gündüz saatlerinde 18 km/saat, gece saatlerinde ise 7 km/saat olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık 39°C'ye ulaşacak. Hava yine güneşli olacak. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 38°C civarında kalacak. Hava bu gün de güneşli kalacak. 10 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 40°C'ye yükselecek. Çok sıcak bir hava bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluklar yaratabilir. Sıcak havalarda, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektörü çalışanlarının, bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Sulama sistemlerini optimize etmeleri de önemlidir. Yüksek sıcaklıkların hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Hava kirliliği seviyelerini takip etmek faydalı olacaktır.