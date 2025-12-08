HABER

Kahramanmaraş 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 8 Aralık 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve serin olacak. Sıcaklık 5°C ile 8°C arasında değişirken, yüksek nem oranı ve hafif rüzgarlar etkili olacak. 9 ve 10 Aralık'ta da benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken sıcak tutan giysiler tercih edilmeli, beklenmedik yağışlara karşı yanınıza mutlaka şemsiye almanız öneriliyor. Kalın giyinmek, vücut ısısını korumak açısından önemli.

Cansu Akalp

Kahramanmaraş'ta 8 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Sıcaklık 5°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hafif ve değişken yönlerden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. 9 ve 10 Aralık tarihlerinde benzer hava koşulları sürecek. Bulutlu ve serin hava hakim olacak. Sıcaklık 3°C ile 11°C arasında yer alacak. Nem oranı yüksek kalacak. Hafif rüzgarların etkili olması öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için bu gereklidir. Yüksek nem oranı terleme riskini artırır. Buna bağlı üşüme riski ortaya çıkabilir. Nem emen ve vücut ısısını dengeleyen giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın değişken yönlerden esmesi ani rüzgar değişimlerine neden olabilir. Açık alanlarda hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgar geçirmez ve suya dayanıklı giysiler kullanmak rahatlık sağlayacaktır.

Bu dönemde yağış beklenmiyor. Ancak hava koşullarında ani değişim yaşanabilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Olası sürpriz yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek, vücut ısısını koruyacaktır.

