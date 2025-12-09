HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 09 Aralık Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu bulutlu olacak ve sıcaklık gündüz 10°C'ye kadar çıkacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2°C'ye düşecek. 10 Aralık'la birlikte hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 11 Aralık'taki sağanak yağışlar günlük planları etkileyebilirken, uygun kıyafet hazırlamak ve hava durumunu takip etmek büyük önem taşıyor. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekiyor.

Kahramanmaraş 09 Aralık Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu bulutlu olacak. Ara ara güneş kendini gösterecek. Gündüz sıcaklıklar 10°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2°C'ye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 10 Aralık Çarşamba günü puslu güneş ışığı görülecek. Hava sıcaklıkları 11°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 2°C'ye düşecek. 11 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 4°C arasında değişecek. 12 Aralık Cuma günü alçak bulutların ardından biraz güneş görülecek. Sıcaklıklar 10°C ile 2°C arasında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişiklikleri yaşanacak. 11 Aralık'taki sağanak yağışlar günlük planları etkileyebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre esnek tutmalısınız. 11 Aralık'taki yağışlı gün için uygun kıyafetler hazırlamak önemlidir. Şemsiye bulundurmak ıslanmanızı engelleyebilir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vücut ısınızı korumalısınız. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edin. Böylece soğuk havadan daha az etkilenebilirsiniz.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olacak. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Günlük planlarınızı buna göre ayarlamak olumsuz etkilerden korunmanıza yardım eder.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydiSuriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Resmi açıklama geldiİstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Resmi açıklama geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Çekiçli vahşette katil zanlısından iğrenç sözler

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

Büyük aşkını çabuk unuttu! Fenomen isimle görüntülendi

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Özgür Erdursun asgari ücret için çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

Özgür Erdursun asgari ücret için çok net rakam verdi 'Üzeri sürpriz olur'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.