Kahramanmaraş 09 Aralık Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu bulutlu olacak. Ara ara güneş kendini gösterecek. Gündüz sıcaklıklar 10°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2°C'ye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 10 Aralık Çarşamba günü puslu güneş ışığı görülecek. Hava sıcaklıkları 11°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 2°C'ye düşecek. 11 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 4°C arasında değişecek. 12 Aralık Cuma günü alçak bulutların ardından biraz güneş görülecek. Sıcaklıklar 10°C ile 2°C arasında seyredecek.

Bu dönemde ani hava değişiklikleri yaşanacak. 11 Aralık'taki sağanak yağışlar günlük planları etkileyebilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre esnek tutmalısınız. 11 Aralık'taki yağışlı gün için uygun kıyafetler hazırlamak önemlidir. Şemsiye bulundurmak ıslanmanızı engelleyebilir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde vücut ısınızı korumalısınız. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edin. Böylece soğuk havadan daha az etkilenebilirsiniz.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olacak. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Günlük planlarınızı buna göre ayarlamak olumsuz etkilerden korunmanıza yardım eder.