HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 09 Ekim Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 9 Ekim 2025 tarihinde hava koşulları değişken olacak ve yer yer sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında değişecek. Hava nem oranının yüksek olması nedeniyle dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Kahramanmaraş 09 Ekim Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Gün içinde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 3.9 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:35 olarak belirlenmiştir. Gün batımı ise 18:04'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakinleşecek. 10 Ekim Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 24°C arasında seyredecek. 11 Ekim Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 11°C ile 25°C arasında değişecek. 12 Ekim Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 25°C arasında olacak.

Beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar giyilmesi de önemlidir. Yağmur yüzünden yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekmektedir. Yüksek nem oranı vücudun su kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen göstermelidir. Rüzgar hızı düşük olsa da ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalı.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecektir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşturacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olacaktır. Gerekirse ek bir kat giysi bulundurmak faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimiJandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltıMardin'de kaçakçılık operasyonunda 2 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.