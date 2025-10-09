Kahramanmaraş 09 Ekim Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları değişken olacak. Gün içinde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında olacak. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 3.9 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:35 olarak belirlenmiştir. Gün batımı ise 18:04'tür.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha sakinleşecek. 10 Ekim Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 24°C arasında seyredecek. 11 Ekim Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 11°C ile 25°C arasında değişecek. 12 Ekim Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 25°C arasında olacak.

Beklenen sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar giyilmesi de önemlidir. Yağmur yüzünden yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olunması gerekmektedir. Yüksek nem oranı vücudun su kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen göstermelidir. Rüzgar hızı düşük olsa da ani rüzgar değişimlerine karşı dikkatli olunmalı.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha stabil hale gelecektir. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşturacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek akıllıca bir tercih olacaktır. Gerekirse ek bir kat giysi bulundurmak faydalıdır.