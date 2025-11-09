Kahramanmaraş 09 Kasım Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş’ta 9 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15°C civarında olacak. Açık bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 26°C’ye yükselecek. Açık ve güneşli bir hava hâkim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18°C’ye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Gece ise sıcaklık 12°C’ye gerileyecek. Açık bir hava koşulu bekleniyor. Rüzgar sabah kuzeydoğudan saatte 4 km hızla esecek. Gündüz rüzgar güneyden saatte 7 km hızında olacak. Akşam rüzgar doğudan saatte 4 km hızla devam edecek. Gece rüzgar kuzeydoğudan saatte 4 km hızında esecek. Nem oranı sabah %50, gündüz %27, akşam %43 ve gece %59 olarak tahmin ediliyor. Basınç ise sabah 959 hPa, gündüz 958 hPa, akşam 958 hPa ve gece 958 hPa seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 11.8°C ile 20.6°C arasında değişecek. Nem oranı %30 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 2.6 km olacak. 11 Kasım 2025 Salı günü hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık 10°C ile 20.2°C arasında seyredecek. 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 11.4°C ile 16.2°C arasında değişecek. 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklık 9.9°C ile 15.4°C arasında olacak. 14 Kasım 2025 Cuma günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık 8.8°C ile 14.6°C arasında değişecek. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hafif çiseleyen yağmur devam edecek. Sıcaklık 8.3°C ile 14.9°C arasında olacak. 16 Kasım 2025 Pazar günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklık 8.4°C ile 11°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su baskınları yaşanabilir. Ulaşımda aksamalara dikkat edilmelidir. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri gerekmektedir. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.