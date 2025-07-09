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Kahramanmaraş 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak.

Kahramanmaraş 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Kahramanmaraş, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Temmuz ayı ortalamasının üzerindedir. Aşırı sıcak koşullar yaşanacaktır. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 22°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 10 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 40°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilebilir.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk artmaktadır. Aşırı sıcakların etkisi altında kalmamak için serin ortamlarda kalmak, bol su içmek ve güneş ışığından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Sıcak havalarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve gerektiğinde ara verilmelidir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde aşırı sıcakların devam etmesi beklenmektedir. Bu koşullarda, vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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