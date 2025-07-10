HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 40°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Kahramanmaraş 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Temmuz ayı ortalamasının üzerinde. Aşırı sıcak koşullar yaşanacak. Gece saatlerinde sıcaklıkların 22°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 41°C, 12 Temmuz Cumartesi günü ise 40°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilebilir.

Yüksek sıcaklıklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk artmaktadır. Aşırı sıcakların etkisi altında kalmamak için, serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların, hayvanların su ihtiyacını düzenli olarak karşılamaları önemlidir. Bitkilerin sulama ihtiyaçlarını gözden geçirmeleri de gereklidir. Su kaynaklarının verimli kullanılması ve gereksiz su tüketiminden kaçınılması su tasarrufu açısından faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde aşırı sıcakların etkili olması bekleniyor. Kişisel sağlık ve çevre koşullarının korunması adına gerekli önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangını gören traktörünü alıp alevlere müdahaleye gittiYangını gören traktörünü alıp alevlere müdahaleye gitti
Bandırma’da farklı noktalarda çıkan yangınlar söndürüldüBandırma’da farklı noktalarda çıkan yangınlar söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yakmıştı! Özel'den İmamoğlu için canlı yayın açıklaması: "Baştan sona eksiksiz yayınlansın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil ışık yakmıştı! Özel'den İmamoğlu için canlı yayın açıklaması: "Baştan sona eksiksiz yayınlansın"

Silivri'deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı

Silivri'deki yangında ölen kadının kocası gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.