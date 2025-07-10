Kahramanmaraş 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C civarına ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Temmuz ayı ortalamasının üzerinde. Aşırı sıcak koşullar yaşanacak. Gece saatlerinde sıcaklıkların 22°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 41°C, 12 Temmuz Cumartesi günü ise 40°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilebilir.

Yüksek sıcaklıklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk artmaktadır. Aşırı sıcakların etkisi altında kalmamak için, serin ortamlarda bulunmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların, hayvanların su ihtiyacını düzenli olarak karşılamaları önemlidir. Bitkilerin sulama ihtiyaçlarını gözden geçirmeleri de gereklidir. Su kaynaklarının verimli kullanılması ve gereksiz su tüketiminden kaçınılması su tasarrufu açısından faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde aşırı sıcakların etkili olması bekleniyor. Kişisel sağlık ve çevre koşullarının korunması adına gerekli önlemler alınmalıdır.