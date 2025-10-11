HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş’ta 11 Ekim 2025 Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24°C'ye yükselebilirken, akşam 20°C’ye düşmesi öngörülüyor. 12 Ekim Pazar günü ise bölgede düzensiz yağmur bekleniyor. Sıcaklık 14°C çevresinde seyredecek. Rüzgar hızı ve nem oranları değişiklik gösterebilir. Hava durumu tahminleri doğrultusunda günlük planlarınızı yaparken dikkatli olmanız önem taşır.

Kahramanmaraş 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 11 Ekim 2025 Cumartesi günü, açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Akşam ise sıcaklık 20°C'ye düşecek. Nem oranı %57 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:36'dır. Gün batımı ise 18:00 olarak hesaplandı.

12 Ekim Pazar günü, bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C civarına düşecek. Nem oranı %46 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 19 km/saat olarak öngörülüyor. Yağış ihtimalleri nedeniyle dikkatli olmakta fayda var.

13 Ekim Pazartesi günü, güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %37 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olarak tahmin ediliyor.

14 Ekim Salı günü, tekrar güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarına çıkacak. Nem oranı %31 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle Pazar günü için yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Gerekli önlemleri almak olumsuzlukların önüne geçebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyada tek tersten akan nehir!Dünyada tek tersten akan nehir!
Milyonlarca kişi eleştirmişti! 'Çok sövmüştünüz' diyerek son halini gösterdiMilyonlarca kişi eleştirmişti! 'Çok sövmüştünüz' diyerek son halini gösterdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.