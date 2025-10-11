Kahramanmaraş 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 11 Ekim 2025 Cumartesi günü, açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Akşam ise sıcaklık 20°C'ye düşecek. Nem oranı %57 olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı 5 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:36'dır. Gün batımı ise 18:00 olarak hesaplandı.

12 Ekim Pazar günü, bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C civarına düşecek. Nem oranı %46 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 19 km/saat olarak öngörülüyor. Yağış ihtimalleri nedeniyle dikkatli olmakta fayda var.

13 Ekim Pazartesi günü, güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %37 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olarak tahmin ediliyor.

14 Ekim Salı günü, tekrar güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarına çıkacak. Nem oranı %31 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle Pazar günü için yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın. Gerekli önlemleri almak olumsuzlukların önüne geçebilir.