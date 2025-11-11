Kahramanmaraş 11 Kasım Salı hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 11 Kasım 2025 Salı günü, hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 12,9°C ile 23,3°C arasında olacak. Nem oranı %40 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu 07:07'de, gün batımı ise 17:24'te gerçekleşecek.

12 Kasım Çarşamba günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 12,2°C ile 22,1°C arasında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü, bulutlu havanın ardından açık bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 10,1°C ile 21,5°C arasında olacak. 14 Kasım Cuma günü serin bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 11,4°C ile 20,7°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda mont bulundurmanız önerilir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmalısınız. Rüzgar hızı artabilir, bu nedenle açık alanlarda dikkatli olun. Rüzgarın etkisini azaltmak için önlemler almalısınız.