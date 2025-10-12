Kahramanmaraş 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 12 Ekim 2025 Pazar günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15°C civarında olacak. Açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C’ye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21°C civarına düşecektir. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %67 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:37, gün batımı saati ise 18:00 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları genel olarak 20°C civarında kalacak. 13 Ekim Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. 14 Ekim Salı günü sıcaklık 21°C’ye yükselecek, hava yine güneşli olacak. 15 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 22°C’ye ulaşacak. Hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 20-25°C arasında değişecek. Akşamları ise 8-11°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. Gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirebilirsiniz. Akşamları serinlikten korunmak için yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmek de sağlık açısından önemlidir. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak açık alanlarda uygun önlemleri almanızda fayda vardır.