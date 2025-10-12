HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 12 Ekim 2025 tarihi sabahtan itibaren güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 25°C’ye kadar çıkacak. Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde de 20-25°C arasında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8-11°C civarına düşecek. Rüzgar batı yönünden esecek ve nem oranı %67 düzeyinde olacak. Güneşten korunmak için güneş kremi kullanmanız ve bol su içmeniz sağlık açısından önem taşıyor.

Kahramanmaraş 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 12 Ekim 2025 Pazar günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15°C civarında olacak. Açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C’ye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21°C civarına düşecektir. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızı 7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %67 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:37, gün batımı saati ise 18:00 olarak öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları genel olarak 20°C civarında kalacak. 13 Ekim Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. 14 Ekim Salı günü sıcaklık 21°C’ye yükselecek, hava yine güneşli olacak. 15 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 22°C’ye ulaşacak. Hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 20-25°C arasında değişecek. Akşamları ise 8-11°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. Gündüzleri hafif kıyafetlerle rahatça vakit geçirebilirsiniz. Akşamları serinlikten korunmak için yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmek de sağlık açısından önemlidir. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak açık alanlarda uygun önlemleri almanızda fayda vardır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geçim sıkıntısı tartışmasında korkunç son! 3 çocuk annesi, cani eşi tarafından katledildiGeçim sıkıntısı tartışmasında korkunç son! 3 çocuk annesi, cani eşi tarafından katledildi
Mısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacakMısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.