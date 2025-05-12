Kahramanmaraş 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 30°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı ortalama değerlerine yakındır. Gündüzleri 23°C, geceleri ise 11°C civarındadır.

13 Mayıs Salı günü bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 24°C arasında değişecek. 14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişiklikleri, yağışlı günlerde ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ayrıca, dışarıda vakit geçirenler için olumsuz koşullar ortaya çıkabilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanız faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde su birikintileri ve çamurlaşma gibi olumsuz koşullar oluşabilir. Yürüyüş yaparken veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Eşyalarınızın su geçirmez olmasına özen gösterin. Bu şekilde olası ıslanmalardan korunabilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.