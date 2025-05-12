HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 12 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Kahramanmaraş'ta hava durumu puslu ve güneşli olacak.

Kahramanmaraş 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu puslu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 30°C arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin Mayıs ayı ortalama değerlerine yakındır. Gündüzleri 23°C, geceleri ise 11°C civarındadır.

13 Mayıs Salı günü bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 24°C arasında değişecek. 14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 12°C ile 22°C arasında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişiklikleri, yağışlı günlerde ulaşımda aksamalara neden olabilir. Ayrıca, dışarıda vakit geçirenler için olumsuz koşullar ortaya çıkabilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanız faydalı olacaktır.

Yağışlı günlerde su birikintileri ve çamurlaşma gibi olumsuz koşullar oluşabilir. Yürüyüş yaparken veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Eşyalarınızın su geçirmez olmasına özen gösterin. Bu şekilde olası ıslanmalardan korunabilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek ve hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | PKK'dan beklenen açıklama geldi: Terör örgütü kendini feshetti! Silahların bırakıldığı duyurulduSon dakika | PKK'dan beklenen açıklama geldi: Terör örgütü kendini feshetti! Silahların bırakıldığı duyuruldu
Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 402 kişiyi dolandırdılar! 160 şüpheli yakalandıKendilerini kamu görevlisi gibi tanıtıp 402 kişiyi dolandırdılar! 160 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan gece yarısı Victor Osimhen bombası! Napoli ile anlaşma sağlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Oğlunun paylaşımları tepki çekmişti! Erzurum Valisi Çiftçi'den bir garip savunma

Basit deyip geçmeyin: Ağızdaki bu belirti löseminin ilk işareti olabilir!

Basit deyip geçmeyin: Ağızdaki bu belirti löseminin ilk işareti olabilir!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilde yeni uygulama! Bakan Memişoğlu duyurdu

Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.