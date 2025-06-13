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Kahramanmaraş 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 13 Haziran Cuma hava durumu sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyredeceğini gösteriyor.

Kahramanmaraş 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyredeceğini gösteriyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, bölge için olağanüstü yüksek bir değerdir. Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 36°C civarında olması öngörülüyor. 15 Haziran Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu, hava sıcaklığının 33°C civarına düşmesine neden olabilir. 16 Haziran Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 32°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar ve olası yağışlar, bölge halkının günlük yaşamını etkileyebilir. Aşırı sıcaklar, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri oluşturabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaya özen göstermek önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları yüksek sıcaklıklar ve olası yağışlarla değişkenlik gösterecek. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, hem kişisel sağlık hem de güvenlik açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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