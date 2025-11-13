HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 17°C’ye ulaşacak. Gündüz ılıman olan hava akşam saatlerinde soğuyacak. Cuma günü beklenen sağanak yağışlarla sıcaklık 2°C ile 9°C arasında değişecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise kısa süreli yağışlar ve kısmen güneşli hava öngörülüyor. Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemli. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almayı unutmayın.

Kahramanmaraş 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Kahramanmaraş'ta 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 17°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde hava ılıman olacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Cuma günü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklık 9°C ile 2°C arasında değişecek. Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklık bu gün 7°C ile -1°C arasında seyredecek.

Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile -2°C arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler öngörülüyor. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri yağışların etkili olması bekleniyor.

Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkili olabilir. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korumada yardımcı olacaktır.

Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanarak ıslanmaktan kaçınmalısınız. Seyahat ederken su birikintilerine dikkat etmelisiniz. Araçlarınızın lastiklerinin yeterli diş derinliğine sahip olmasını sağlamalısınız.

Hava koşullarına bağlı olumsuzluklara karşı güncel hava raporlarını takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınız ve güvenliğiniz açısından kritik bir durumdur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzaraZabıta bile şaşkına döndü! Mide bulandıran manzara
Çatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltıÇatalca’da depoya kaçak etil alkol baskını: 9 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.