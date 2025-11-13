Kahramanmaraş 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 17°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde hava ılıman olacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Cuma günü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklık 9°C ile 2°C arasında değişecek. Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklık bu gün 7°C ile -1°C arasında seyredecek.

Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile -2°C arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler öngörülüyor. Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri yağışların etkili olması bekleniyor.

Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava etkili olabilir. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korumada yardımcı olacaktır.

Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanarak ıslanmaktan kaçınmalısınız. Seyahat ederken su birikintilerine dikkat etmelisiniz. Araçlarınızın lastiklerinin yeterli diş derinliğine sahip olmasını sağlamalısınız.

Hava koşullarına bağlı olumsuzluklara karşı güncel hava raporlarını takip etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınız ve güvenliğiniz açısından kritik bir durumdur.