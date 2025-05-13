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Kahramanmaraş 13 Mayıs Salı hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 13 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. Kahramanmaraş'ta hava durumu bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını göstermektedir.

Kahramanmaraş 13 Mayıs Salı hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş'ta 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını göstermektedir. Sıcaklıkların ise 25°C civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktördür.

14 Mayıs Çarşamba günü yer yer sağanakların görülmesi beklenmektedir. 15 Mayıs Perşembe günü ise sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar ortaya çıkabilir. 16 Mayıs Cuma günü hava daha güneşli olacaktır. Sıcaklıkların 27°C'ye kadar yükselebileceği öngörülmektedir.

Bu dönemde yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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