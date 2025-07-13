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Kahramanmaraş 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 13 Temmuz 2025 Pazar günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacaktır. Gündüz hava sıcaklığının 40°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı gündüz %13, gece ise %61 olacak. Rüzgar hızı gündüz 14 km/saat, gece 7 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Kahramanmaraş 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecektir. 14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 40°C, 15 Temmuz Salı günü 36°C civarında olması öngörülüyor. 16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 36°C olması bekleniyor.

Bu aşırı sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Sıcak çarpması ve dehidrasyondan korunmak için bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca, 15 Temmuz Salı günü yağışların getirebileceği ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, bireysel sağlık ve genel yaşam kalitesi açısından önemlidir. Hava durumunu takip ederek gerekli önlemleri alarak, bu dönemi daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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