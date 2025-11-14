Kahramanmaraş 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 14 Kasım 2025 Cuma günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8.8°C ile 14.6°C arasında değişecek.

15 Kasım 2025 Cumartesi günü hafif çiseleyen yağmurun devam etmesi muhtemel. Sıcaklıklar bu gün 8.3°C ile 14.9°C arasında olacak.

16 Kasım 2025 Pazar günü de orta şiddetli çiseleyen yağmur sürmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 8.4°C ile 11°C arasında olacağı ifade edilmiştir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su baskınları yaşanabilir. Ulaşımda aksamalara dikkat edilmelidir. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri gerekmektedir. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltacaktır.