HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş’ta 14 Kasım 2025 Cuma günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. 15 Kasım ve 16 Kasım'da da yağışların devam edeceği, sıcaklıkların ise 8.3°C ile 14.9°C arasında değişeceği bildirildi. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinerek, su baskınları ve ulaşım aksaklıklarına karşı önlem almaları önem taşımaktadır. Hava durumundaki bu değişikliklere hazırlıklı olmak, olumsuz etkileri azaltacaktır.

Kahramanmaraş 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kahramanmaraş'ta 14 Kasım 2025 Cuma günü orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8.8°C ile 14.6°C arasında değişecek.

15 Kasım 2025 Cumartesi günü hafif çiseleyen yağmurun devam etmesi muhtemel. Sıcaklıklar bu gün 8.3°C ile 14.9°C arasında olacak.

16 Kasım 2025 Pazar günü de orta şiddetli çiseleyen yağmur sürmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 8.4°C ile 11°C arasında olacağı ifade edilmiştir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su baskınları yaşanabilir. Ulaşımda aksamalara dikkat edilmelidir. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri gerekmektedir. Gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! Baba Nizamettin Kabaiş açıkladıRojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! Baba Nizamettin Kabaiş açıkladı
ChatGPT'ye büyük özellik! Yeni dönem başlıyorChatGPT'ye büyük özellik! Yeni dönem başlıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.